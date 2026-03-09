StPatrick Day a al Castello di Mongiorgio Monte San Pietro

Sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 si svolge al Castello di Mongiorgio, a Monte San Pietro, un evento dedicato al St. Patrick's Day. Durante il fine settimana, il castello ospita visite guidate, gruppi di musica irlandese dal vivo, stand gastronomici e birre artigianali. L'iniziativa prevede un programma di feste e intrattenimenti incentrati sulla cultura irlandese.

Sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 Happy St Patrick Day! al Castello di Mongiorgio (via Mongiorgio 40 a Monte San Pietro) un weekend intero di festa irlandese per San Patrizio, con visite guidate al castello, gruppi di musica irlandese dal vivo, stand gastronomici, birre artigianali e tanto altro. Sabato 14ore 16 1^ visita guidataore 17 Concerto di musica irlandese con i "Tri" Irish folk musicore 18 Birre artigianali, tigelle, crescentine e borlenghiore 19 2^ visita guidata Domenica 15ore 16 1^ visita guidataore 17 Concerto di musica irlandese con i "Paddy Rovers" Irish musicore 18 Birre artigianali, tigelle, crescentine e borlenghiore 19 2^ visita guidata

