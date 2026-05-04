celebrazioni del 25 aprile comune querela

Durante le celebrazioni del 25 aprile 2026, sono state diffuse affermazioni controverse riguardanti il periodo del fascismo, ritenute da alcune fonti come provocazioni pilotate da gruppi politici di sinistra e estrema sinistra. In risposta, l’amministrazione comunale ha deciso di presentare una querela per tutelare la propria reputazione. Le dichiarazioni sono state oggetto di attenzione e discussione pubblica, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.

"Pilotati dai partiti di sinistra ed estrema sinistra di Pero, stanno circolando affermazioni farneticanti sulla celebrazione del dittatore fascista durante le celebrazioni del 25 Aprile 2026. Le affermazioni del segretario della sezione locale del Partito Democratico sono false e gravi: procederemo a presentare una querela nei confronti di chiunque abbia diffuso o diffonda fatti e circostanze false e lesive della reputazione degli amministratori". Prima lo sconcerto, il giorno dopo le polemiche a suon di comunicati stampa e commenti sui social, ora una querela per diffamazione da parte del Comune di Pero. A scatenare la bagarre è stata la...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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