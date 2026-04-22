Celebrazioni del 25 aprile | tutte le modifiche alla viabilità

Per le celebrazioni del 25 aprile, sono state introdotte variazioni temporanee alla viabilità nelle zone coinvolte. Le modifiche sono state rese note per consentire lo svolgimento delle manifestazioni e prevedono chiusure e deviazioni di alcune strade. Le modifiche saranno in vigore durante le attività commemorative e si applicano a specifici orari e percorsi. La circolazione sarà regolamentata dalla segnaletica temporanea predisposta dalle autorità competenti.

In occasione delle manifestazioni celebrative del 25 aprile, sono in vigore temporanee modifiche alla viabilità. In particolare, per le cerimonie di deposizione delle corone: Giovedì 23 Aprile 2026, dalle ore 08.00 alle ore 12.00,è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Borgo.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Lavori alla rete del gas in via Zara: tutte le modifiche alla viabilitàANCONA – Da lunedì 9 marzo fino al 30 aprile sono previste modifiche temporanee alla circolazione in via Zara, nel tratto compreso tra via Filzi e... Tra memoria e gioventù: modifiche alla viabilità per il 25 aprileSabato 25 aprile Agrigento si prepara a vivere una giornata di intensa partecipazione sociale, divisa tra l'omaggio solenne ai caduti della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 25 aprile - Festa della Liberazione; Le piazze del 25 aprile; 25 aprile - Festa della liberazione; Valdisieve: celebrazioni del 25 aprile. Il programma delle celebrazioni del 25 Aprile a Gaiole in ChiantiGAIOLE IN CHIANTI. Iniziano giovedì 23 aprile, alle ore 19, a Gaiole in Chianti le celebrazioni per l’81° Anniversario della Liberazione dal Nazifascismo Giovedì 23 aprile, ore 19, inaugurazione della ... ilcittadinoonline.it Il programma delle celebrazioni del 25 aprile a CavezzoIn occasione delle celebrazioni, si segnala inoltre la conclusione degli interventi di manutenzione e risanamento conservativo del Cippo Tre Martiri, uno dei luoghi simbolo della memoria cittadina. sulpanaro.net Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica italiana e gli 81 anni della Liberazione facebook Il Sindaco Il Sindaco ha aperto le celebrazioni del 2779° Natale di Roma. Presentata in Aula Giulio Cesare la Medaglia commemorativa dedicata quest'anno all'80° anniversario della Repubblica. Info ow.ly/xas450YNqnM x.com