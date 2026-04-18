Monte Monaco | calata di 120 metri per salvare un alpinista ferito

Un alpinista polacco si trovava su Monte Monaco quando si è infortunato, fratturandosi una caviglia durante l'arrampicata sulla via delle Punte. Le condizioni estreme della zona hanno richiesto un intervento di salvataggio, che ha portato a una calata di circa 120 metri per raggiungerlo e portarlo in salvo. L’incidente si è verificato in una zona difficile e impervia, rendendo necessario l’intervento di soccorso.

Un alpinista polacco è stato salvato in condizioni estreme sul Monte Monaco dopo essersi fratturato una caviglia durante la scalata della via delle Punte. L’operazione, coordinata tra il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) e l’Aeronautica Militare, si è dovuta affrontare pareti verticali e un meteo proibitivo che ha reso inutilizzabili i tentativi iniziali di recupero con il verricello. La dinamica del soccorso sulla parete verticale. Il gruppo di escursionisti, composto da due cordate di nazionalità polacca, stava affrontando la salita lungo la via delle Punte quando si è verificato l’infortunio. La segnalazione è giunta tramite la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, che ha immediatamente attivato il SASS.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte Monaco: calata di 120 metri per salvare un alpinista ferito Notizie correlate Leggi anche: Frana sul Monte Bianco, morto sul colpo un alpinista italiano, l’amico resta ferito Maxi valanga oggi sul monte Bove: fronte di 500 metri, nessun ferito. “Allerta in montagna”Macerata, 11 aprile 2026 – Paura questa mattina intorno alle 10 per una enorme valanga distaccatasi dalla parete ovest del Monte Bove.