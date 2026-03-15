Si stacca una slavina sul versante pescarese della Maiella | ferito un alpinista

Una slavina si è staccata sul versante pescarese della Maiella, ferendo un alpinista. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Pescara e il soccorso alpino abruzzese, che hanno raggiunto l’area di rava della Vespa. Nessun'altra persona coinvolta è stata segnalata e le operazioni di soccorso sono in corso.

Sul posto sono operativi i vigili del fuoco con varie squadre e il soccorso alpino abruzzese. Non è chiaro il numero delle persone coinvolte Intervento di soccorso sul versante pescarese della Maiella a causa del distacco di una slavina. In zona di rava della Vespa, infatti, sono arrivate squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara e il soccorso alpino abruzzese. Al momento non è chiaro il numero di persone coinvolte, ma dalle prime e sommarie informazioni sembrerebbe che un alpinista sia rimasto ferito. Le condizioni meteo impediscono l'intervento degli elicotteri e dunque i soccorsi si stanno muovendo a piedi.Per la giornata di oggi 15 marzo, secondo il bollettino del centro funzionale d’Abruzzo della protezione civile, nell’area era prevista criticità ordinaria - allerta gialla per rischio valanghe. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Slavina si stacca dal paretone del Corno Grande sul Gran SassoL'immagine che immortala l'enorme nuvola che accompagna la discesa della valanga nell'impatto sul limite del bosco è stata scattata dall'autostrada... Morto un alpinista veneziano trascinato da una slavinaUn alpinista veneziano di 50 anni ha perso la vita questa mattina dopo essere stato trascinato per diverse decine di metri da una slavina, che lo ha...