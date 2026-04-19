Robot cade prima del traguardo ma supera il record di Kiplino nella mezza maratona a Pechino

Durante la Beijing E-Town Half-Marathon si è verificato un evento insolito: un robot, che stava partecipando alla gara, è caduto poco prima del traguardo, ma ha comunque superato il record stabilito da un atleta a livello mondiale. La gara ha visto competere sia persone che macchine, rendendo la competizione unica nel suo genere. L’evento ha attirato l’attenzione per la presenza di questa sfida tra umano e macchina.

Risultato storico alla Beijing E-Town Half-Marathon, una mezza maratona in cui gareggiano da una parte gli umani e dall'altra i robot. Un automa realizzato da Honor ha completato i 21 km in 50 minuti e 26 secondi, superando il primato umano di Kiplimo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Il record del mondo di Kiplimo nella mezza maratona è stato cancellato: cosa è successoDavvero clamorosa la decisione della World Athletics che, a un anno di distanza dall'evento, ha deciso di non omologare il primato mondiale della... Yeman Crippa punta in alto nella Maratona di Parigi dopo il record nella mezza. Pietro Riva a RotterdamDomenica 12 aprile si preannuncia una giornata estremamente interessante per gli appassionati di atletica leggera e per tanti runners italiani e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Maratona mista di Pechino, un robot ha le convulsioni e si autodistrugge: portato via in barella; Cade nei boschi di Cuasso: soccorsa 47enne; Olaf crolla davanti ai bambini corvi strappano i capelli a Rapunzel | il caos virale dei robot nei parchi Disney. Robot cade prima del traguardo ma supera il record di Kiplino nella mezza maratona a PechinoRisultato storico alla Beijing E-Town Half-Marathon, una mezza maratona in cui gareggiano da una parte gli umani e dall'altra i robot ... fanpage.it Il video del primo robot umanoide russo che cade dopo pochi passi durante la presentazioneQuello presentato lo scorso martedì dall’azienda tecnologica Aidol è il primo robot umanoide russo governato dall’intelligenza artificiale. Per questo prodigio di potenza tecnologica i suoi creatori ... blitzquotidiano.it Maratona mista di Pechino, un robot ha le convulsioni e si autodistrugge: portato via in barella Durante gli allenamenti per la mezza maratona di Pechino, in cui correranno sia umani che robot, uno di questi ultimi è crollato appena dopo aver provato la partenz - facebook.com facebook