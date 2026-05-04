Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato a Ceccano, provocando il ferimento grave del motociclista. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, tra cui un elicottero per il trasporto d'emergenza. Le prime ricostruzioni indicano che le traiettorie dei due mezzi si sono incrociate prima dell'impatto, ma le cause precise sono ancora in fase di accertamento. Il motociclista si trova ora in condizioni critiche, assistito dai medici.

? Cosa scoprirai Come si sono incrociate le traiettorie dei due mezzi prima dell'urto?. Quali sono le condizioni attuali del motociclista trasportato dall'elisoccorso?. Perché quel tratto stradale vicino al polo Orizzonte è così pericoloso?. Chi dovrà accertare le responsabilità della dinamica dell'impatto frontale?.? In Breve Scontro avvenuto ieri verso le 17:00 nei pressi del polo commerciale Orizzonte.. Intervento coordinato di Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Provinciale.. Traffico parzialmente bloccato per diverse ore sulla statale Monti Lepini.. Indagini in corso per analizzare traiettorie e dinamiche presso l'ingresso di Ceccano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ceccano, scontro tra auto e moto: ferito grave, interviene l’elicottero

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