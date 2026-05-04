Al momento, ci sono notizie di messaggi privati tra Elena Santarelli e Chiara Ferragni che potrebbero essere divulgati pubblicamente. La questione riguarda conversazioni riservate tra le due influencer, mentre si intensifica il monitoraggio sulla loro comunicazione privata. La mancanza di commenti ufficiali da parte di entrambe è evidente, e le voci si susseguono senza conferme ufficiali. La vicenda si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica e interesse pubblico.

Nel pieno di una fase in cui l’immagine pubblica viene curata nei minimi dettagli, il silenzio di Chiara Ferragni davanti alle recenti dichiarazioni di Elena Santarelli non è passato inosservato. A evidenziare questa scelta è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha sottolineato come, a differenza del solito, non sia arrivata alcuna risposta ufficiale. Un atteggiamento che ha alimentato interrogativi e ipotesi, soprattutto considerando quanto l’imprenditrice sia generalmente pronta a intervenire pubblicamente anche su critiche minori. I messaggi privati di Elena Santarelli e Chiara Ferragni: cosa c’è scritto?. Secondo quanto riportato da Parpiglia, dietro questo silenzio non ci sarebbe disinteresse, bensì una precisa strategia.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - C’è qualcosa che il pubblico non sa: alcuni messaggi privati di Elena Santarelli e Chiara Ferragni rischiano di diventare pubblici

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