Durante l’ultima puntata di ‘Belve’, l’attrice ha espresso una forte delusione nei confronti di Chiara Ferragni. La conversazione ha alternato momenti di leggerezza e commozione, soprattutto quando ha parlato del suo bambino. Tra gli argomenti trattati, anche le critiche rivolte al sistema legato alla vicenda del Pandoro Gate, che hanno suscitato attenzione tra gli spettatori.

Elena Santarelli a ‘Belve’ in una delle interviste più sorprendenti e intense della stagione per il programma di Francesca Fagnani: momenti di leggerezza e comicità, commozione quando parla del figlio e poi le accuse al sistema Ferragni sulla vicenda del Pandoro Gate. Quando Fagnani le chiede chi le deve delle scuse, Santarelli rivela un noto personaggio della tv che: “Secondo me mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un invito a cena”. Le ‘doti’ del marito Bernardo Corradi. Botta e risposta esilarante sulle doti del marito Bernardo Corradi: “ Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elena Santarelli a Belve: “Molto delusa da Chiara Ferragni”

Elena Santarelli a Belve: Sono delusa da Chiara Ferragni

Notizie correlate

Belve, Elena Santarelli delusa da Chiara Ferragni: “Le sue scuse non me le bevo”(Adnkronos) – Momenti di leggerezza e comicità, commozione quando parla del figlio e poi le accuse al sistema Ferragni sulla vicenda del Pandoro Gate.

Elena Santarelli a Belve: “Delusa da Chiara Ferragni per il Pandoro-gate, le sue scuse non me le bevo” | VIDEODa Chiara Ferragni al percorso del figlio fino al rapporto con il marito Bernardo Corradi: Elena Santarelli ha ripercorso la sua vita e la sua...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Belve 10 - Elena Santarelli: Sono delusa da Chiara Ferragni - Video; Elena Santarelli a Belve: Bernardo Corradi? Come marito è da dieci e lode; Elena Santarelli a Belve: Molto delusa da Chiara Ferragni e spara a zero su Fedez; Le scuse di Chiara Ferragni non me le bevo, le anticipazioni di Elena Santarelli a 'Belve'.

Elena Santarelli a Belve: Molto delusa da Chiara Ferragni e spara a zero su FedezA Belve su Rai 2 un’intervista intensa a Elena Santarelli, ospite di Francesca Fagnani. Un racconto che alterna momenti di commozione, legati al percorso di salute del figlio, a dichiarazioni molto du ... rainews.it

Elena Santarelli ieri a Belve: Licenziata da Emilio Fede dopo aver rifiutato un suo invito a cenaElena Santarelli si è lasciata andare a Belve nella puntata di ieri sera. Una rivelazione ha lasciata basita la conduttrice Francesca Fagnani: Mi hanno licenziata dopo dieci giorni da meteorina perch ... fanpage.it

"Vogliamo risvegliare i morti Mi ha licenziato ingiustamente dopo poco tempo che lavoravo perché ho rifiutato un invito galante a cena. Mi dispiace pure, non può replicare, magari lo rincontrerò in paradiso, ma non so se ci arriva in paradiso" Elena Santarelli - facebook.com facebook

Elena Santarelli ieri a Belve: "Licenziata da Emilio Fede dopo aver rifiutato un suo invito a cena" x.com