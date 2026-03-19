Il leader del Movimento 5 Stelle ha criticato il governo riguardo al decreto sulle accise, definendolo temporaneo e poco credibile. Secondo lui, si tratta di una misura che non affronta in modo efficace il problema dei prezzi dei carburanti. Le sue parole si inseriscono in un contesto di contestazioni pubbliche sul provvedimento recentemente adottato dal governo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Critiche al provvedimento sulle accise. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha espresso forti perplessità nei confronti del recente decreto adottato dal governo per contrastare l’aumento dei prezzi dei carburanti. Intervenendo a margine di un incontro sul referendum all’Università Statale di Milano, Conte ha sottolineato le tempistiche contraddittorie dell’esecutivo. Secondo l’ex premier, il governo avrebbe impiegato una sola notte per aumentare le accise con la legge di bilancio, mentre sono stati necessari ben 20 giorni per introdurre una parziale correzione. Una retromarcia che, a suo avviso, risulta limitata e poco incisiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Carburanti, Conte attacca il governo: “Decreto temporaneo e poco credibile, una presa in giro”

Articoli correlati

Sicurezza: Conte, 'governo fa propaganda sulle divise, scudo per gli agenti una presa in giro'Roma, 4 feb (Adnkronos) - "La novità rispetto al passato è un governo che fa propaganda sulle divise dei poliziotti e strumentalizza fatti di cronaca...

Leggi anche: Conte: “50 milioni per sicurezza e miliardi in armi, una presa in giro”

Approfondimenti e contenuti su Carburanti Conte attacca il governo...

Temi più discussi: Prezzi di benzina e diesel mai così alti dal 2022, il Codacons attacca il Governo Meloni: Tagliare le accise; Accise sui carburanti, Ruote Libere attacca il Governo; Meloni: 'Pd strabico sugli Usa'. E salta subito il 'tavolo con le opposizioni'; Referendum, Iran e caro carburante: Conte attacca il governo.

Carburanti, Conte: Decretino è una presa in giro per rassicurare chi va a votareIl presidente del M5S Giuseppe Conte, a margine di un incontro sul referendum all’Università Statale di Milano, ha criticato il nuovo decreto varato dal ... lapresse.it

Prezzi di benzina e gasolio, il governo taglia le accise ma l’opposizione attacca: Misura elettoraleCaro carburanti, il governo taglia le accise per 20 giorni ma esplode lo scontro politico. Pd, M5S e Avs accusano: Misura tardiva e propaganda elettorale. tag24.it

Taglio accise e sconti regionali, Scoccimarro: «Fare il pieno in FVG costa meno che in Slovenia» --> https://www.nordest24.it/carburanti-fvg-sconto-accise-convenienza-friuli-venezia-giulia - facebook.com facebook

Grazie al decreto carburanti il governo taglia le accise sui carburanti, per una riduzione che arriva a 25 centesimi al litro su benzina e diesel. Inoltre, è previsto un credito di imposta sul gasolio per gli autotrasportatori e del 20% per i pescherecci e un rafforz x.com