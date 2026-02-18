Il Cip regionale celebra i suoi campioni | al PalaCasali la Festa dello Sport Paralimpico Marche 2026

Il Comitato Italiano Paralimpico regionale ha deciso di organizzare la Festa dello Sport Paralimpico Marche 2026, dopo aver ricevuto numerose attestazioni di successo da parte degli atleti locali. La cerimonia si terrà venerdì 20 febbraio alle 10 al PalaCasali di Ancona, dove saranno premiati i migliori sportivi della regione e verranno presentate le iniziative future. Durante l'evento, alcune società sportive mostreranno le proprie attività e i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere le storie di chi ha superato le difficoltà per eccellere nello sport.

ANCONA – Venerdì 20 febbraio alle 10 il PalaCasali di Ancona ospiterà la Festa dello Sport Paralimpico Marche 2026, la cerimonia annuale organizzata dal Comitato Regionale Marche del Comitato Italiano Paralimpico per celebrare i risultati degli atleti e delle società sportive marchigiane. L'evento si svolgerà alla presenza delle massime autorità civili, politiche, militari e sportive della Regione Marche, con la partecipazione di numerosi studenti delle scuole primarie e secondarie di Ancona. «La Festa dello Sport paralimpico marchigiano è molto più di una cerimonia – ha dichiarato Luca Savoiardi, presidente del CIP Marche – è il racconto di un anno straordinario fatto di sacrifici, coraggio e sogni diventati realtà.🔗 Leggi su Anconatoday.it Ancona centro dello sport paralimpico: al "PalaCasali" e al "Conti" i campionati nazionali di atletica leggera e lanci invernaliAncona si prepara a ospitare i campionati nazionali di atletica paralimpica, causando grande entusiasmo tra gli sportivi locali. Civita Castellana celebra i suoi campioni: i nomi di chi ha ricevuto l'Oscar dello sportCivita Castellana rende omaggio ai propri atleti più meritevoli con la cerimonia degli “Oscar dello sport”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il Cip regionale celebra i suoi campioni: al PalaCasali la Festa dello Sport Paralimpico Marche 2026La premiazione degli atleti e delle società sportive marchigiane. Il racconto di un anno straordinario fatto di sacrifici, coraggio e sogni diventati realtà con i risultati raggiunti nelle varie disci ... anconatoday.it CIP Molise, pronti a costruire lo sport inclusivo con RegioneIl Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Molise accoglie con grande entusiasmo e fiducia l'impegno espresso dal presidente della Regione, Francesco Roberti, al termine dell'incontro svoltosi a Palazzo ... ansa.it Festa dello sport paralimpico nelle Marche, premi per gli atleti. I riconoscimenti del Cip. Savoiardi: "Risultati raggiunti dimostrano che movimento è vivo" #ANSA x.com 14.02.2026 (376) MENFI - Sport Winner: il Nuoto Paralimpico in Vasca! La scorsa domenica, presso la piscina Hidrasport di Villabate, si è svolta la prima tappa del Campionato Regionale di Nuoto FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intelletti facebook