Gran Galà la notte speciale con i campioni | Raccontiamo il volto più bello dello sport

Nella nona edizione del Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino si sono celebrati i momenti più significativi delle discipline sportive, con testimonianze di atleti e allenatori. L’evento ha messo in evidenza storie di passione, impegno e successi, oltre a sottolineare valori come il fair play e il rispetto reciproco tra gli sportivi presenti. La serata ha riunito diverse figure del mondo sportivo locale e nazionale.

Storie di passione, determinazione e successi, ma anche di fair play, rispetto dell’avversario e impegno sono state al centro della nona edizione del Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino. La serata al teatro Spina, i cui proventi saranno devoluti alla Misericordia castiglionese, sarà trasmessa su Sportitalia nei prossimi giorni. "Come ogni anno, a Castiglion Fiorentino abbiamo fatto il pieno di storie sul volto più bello dello sport" ha detto Filippo Paganelli, membro del Cda della Fondazione Fair Play Menarini. La serata si è aperta con il premio Mario Sconcerti, assegnato alla giornalista Susanna Marcellini. A seguire, il premio Gianni Di Marzio è stato conferito al calciatore del Modena Daniel Tonoli, mentre il premio Federico Luzzi è andato al giovanissimo tennista aretino, Zeno Roveri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gran Galà, la notte speciale con i campioni: "Raccontiamo il volto più bello dello sport" Articoli correlati Leggi anche: Torna il “Gran galà dello sport – città di Castiglion Fiorentino” Gran Galà dello Sport, il Premio “Vigor Bovolenta” a Manuela LeggeriArezzo, 17 marzo 2026 – Gran Galà dello Sport, il Premio “Vigor Bovolenta” a Manuela Leggeri. Contenuti utili per approfondire Gran Galà Temi più discussi: Gran Galà dello sport, una notte con i campioni: dal principe Giannini alla centrale Manuela Leggeri. Tutte le foto; Gran Galà dello Sport a Castiglion Fiorentino con il Principe Giannini, Paolo Bettini e Manuela Leggeri; Premio Sicurezza Campania-Gran Galà del Poliziotto: a Bagnoli la celebrazione del coraggio e della legalità; La notte degli Oscar 2026 a Bologna. Gran Galà dello Sport a Castiglion Fiorentino con il Principe Giannini, Paolo Bettini e Manuela LeggeriNotte delle stelle dello sport a Castiglion Fiorentino, storico borgo collinare in provincia di Arezzo che richiama campioni onorando la memoria di chi ... msn.com Gran Galà dello Sport, a Castiglion Fiorentino brillano le stelle dello sportIeri sera, in un Teatro Comunale Mario Spina gremito, è andata in scena l’VIIIª edizione di una manifestazione che, grazie alla collaborazione della Fondazione Fair Play Menarini, riesce ogni anno a ... lanazione.it Gran Galà dello Sport, grande successo per la IXª edizione - facebook.com facebook Gran Galà del Calcio Woman Adicosp, Premio Sissy Trovato Mazza: Betty Bavagnoli, Premio alla Carriera Alice Corelli, Miglior Giovane Under 23 stagione 2024-25 #ASRomaFemminile x.com