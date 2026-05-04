A Cava de’ Tirreni, questa mattina, si è verificata una fuga di gas in via Vittorio Veneto, nei pressi della villa comunale Schwerte. L’incidente ha portato all’evacuazione dei residenti della zona e all’intervento delle squadre di emergenza. Nel frattempo, nella vicina cittadina, la fermata del traffico e i disagi alla viabilità sono stati evidenti a causa di un evento che ha coinvolto la villa comunale.

Momenti di tensione nei pressi della villa comunale Schwerte: traffico paralizzato e disagi in città Mattinata di disagi a Cava de’ Tirreni, dove una improvvisa fuga di gas ha reso necessario un intervento urgente in via Vittorio Veneto, nei pressi della villa comunale Schwerte. L’episodio ha provocato forti ripercussioni sulla circolazione cittadina, con traffico rallentato e lunghe code in diverse zone urbane. Fuga di gas a Cava: evacuazione e strada chiusa. Per motivi di sicurezza, le autorità hanno disposto la chiusura della strada e delle arterie limitrofe, oltre alla temporanea evacuazione dei residenti dell’area interessata. L’intervento si è reso necessario per mettere in sicurezza la zona e consentire le operazioni tecniche di verifica e ripristino.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Cava de’ Tirreni, fuga di gas in via Vittorio Veneto: evacuati i residenti

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