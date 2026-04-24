Torna ‘Cattolica in fiore’ la storica mostra mercato con i migliori florovivaisti da tutta Italia | le date del 2026

Torna nel 2026 la tradizionale mostra mercato dedicata al settore florovivaistico, con la partecipazione di oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia, dal Nord al Sud del paese. La manifestazione si svolgerà con un numero maggiore di stand, offrendo un’ampia varietà di piante, esposizioni fotografiche, mostre di mandala e menù tematici. Sono previste anche vetrine dedicate alle essenze floreali e altre iniziative correlate.

Cattolica, 24 aprile 2026 – Più espositori, oltre 100, provenienti da tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia e altre regioni, ancora più essenze, vetrine e menù a tema, mostre fotografiche e di mandala. Cattolica si prepara a sbocciare dal 30 aprile al 3 maggio 2026 nella storica mostra-mercato dedicata al mondo dei florovivaisti che per 4 giorni trasformerà il cuore del centro in un grande giardino. A dare il via alla manifestazione saranno la sindaca Franca Foronchi, l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci e il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari con il taglio del nastro in programma alle ore 10 di giovedì 30 aprile, in piazza Roosevelt, davanti a Palazzo Mancini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna ‘Cattolica in fiore’, la storica mostra mercato con i migliori florovivaisti da tutta Italia: le date del 2026 Notizie correlate Ai Cantieri culturali della Zisa torna l'Expo del vinile: mostra mercato con espositori da tutta Italia e dj setTutto pronto per un appuntamento ormai consueto con gli appassionati della musica in vinile a Palermo: dal 17 al 19 aprile lo spazio Noz dei Cantieri... Riuso, tradizioni e oggetti da collezione: torna l'appuntamento con la mostra mercato "Raboj"Domenica 26 aprile a Villanova di Bagnacavallo è in programma il secondo appuntamento dell’anno con “Rabòj – Mostra mercato di primavera”, promosso... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Lignano in Fiore, festa tra piante, fiori, artigianato, sport, musica e spettacoli; Torna il Festival delle dimore striche, il 25 e 26 aprile. Torna ‘Cattolica in fiore’, la storica mostra mercato con i migliori florovivaisti da tutta Italia: le date del 2026Al via la 54esima edizione dell’atteso evento, tra contest per allestimenti, trekking, arte e mostre fotografiche. Ci sono anche diverse novità: ecco quali ... ilrestodelcarlino.it Cattolica. Cattolica in fiore, al via la 54^ edizione dal 30 aprile al 3 maggioCattolica. Cattolica in fiore, al via la 54^ edizione dal 30 aprile al 3 maggio. Mostra mercato dedicata ai florovivaisti, ... lapiazzarimini.it Il programma condotto da Milo Infante torna in onda stasera, venerdì 24 aprile, alle 21.20 su Rai 2 Leggi l'articolo #Ore14Sera - facebook.com facebook Tosca torna a farci emozionare con "Feminae", un album che è un vero e proprio manifesto dell'essenza femminile. E contiene una chicca cantata con Ornella Vanoni x.com