Torna nel cuore dell’Oltrarno, culla storica del saper fare fiorentino, “Firenze in Arte”, la mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale. Dopo il debutto dello scorso anno, la manifestazione si prepara alla seconda edizione: appuntamento sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, dalle 10 alle 20, in piazza del Carmine.Promossa da CNA Firenze Metropolitana in collaborazione con il Quartiere 1, patrocinata dal Comune di Firenze e sostenuta da Oltrarno Promuove 2.0, Giardino dell’Ardiglione, Bianchi di Santo Spirito e Garbo Firenze, l’iniziativa si inserisce nell’ambito della Settimana del Fiorentino, la rassegna promossa dal Comune per valorizzare le tradizioni cittadine. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - "Firenze in Arte": mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale

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