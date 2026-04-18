Nella sessione di qualifiche della 6 Ore di Imola, la Ferrari 499P ha ottenuto la pole position, superando la Toyota. Giovinazzi ha guidato la squadra, contribuendo a mettere la vettura davanti ai concorrenti giapponesi. La gara si svolgerà domenica, con la Ferrari che partirà in prima fila grazie ai tempi ottenuti in qualifica.

Il fine settimana di gara inaugurale del campionato Wec è entrato nel vivo oggi a Imola con le prime, attesissime, qualifiche stagionali in vista della 6 Ore di domani (il via alle 13). Dopo una terza e ultima sessione di prove libere che ha visto la Ferrari emergere nella categoria regina delle hypercar, le qualifiche hanno confermato il potere della rossa, in pole position grazie a uno splendido ultimo giro di Antonio Giovinazzi alla guida della 499P n. 51 in 1’30’’127. Seconda, a soli 11 millesimi, la Toyota n.8, a dividere le due Ferrari con la 499 n. 50 guidata da Antonio Fuoco in terza posizione, separata dalla vetta di soli 40 millesimi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Imola 6 Ore, pole Ferrari in qualifica: Giovinazzi trascinatore. Battuta la Toyota

Notizie correlate

WEC, Ferrari in pole alla 6 Ore di Imola con Antonio Giovinazzi!Antonio Giovinazzi regala a Ferrari la pole per la 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship.

WEC, 6h Imola: Giovinazzi regala la pole a FerrariAntonio Giovinazzi regala a Ferrari la pole per la 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: WEC | 6 Ore Imola, FP2: Alpine precede Toyota e le Ferrari ufficiali. Drudi (Aston Martin) 3° in LMGT3; WEC | Orari 6 Ore Imola 2026: quando e dove vedere la gara; Imola chiama, il WEC risponde: tra veterani e volti nuovi, la sfida è mondiale; Ferrari: la difesa del trono parte da Imola con nuova aerodinamica e gomme da scoprire.

Imola 6 ore, pole Ferrari in qualifica: Giovinazzi trascinatore. Battuta la ToyotaLa 499P davanti ai giapponesi nella sessione per definire lo schieramento di partenza della gara di domenica. Terzo posto per la rossa n.50. In LMGT3 brilla la McLaren ... msn.com

6 ore di Imola, Qualifiche: Pole position per la Ferrari #51, davanti a Toyota #8 per soli 11 millesimila 499P #51 di Giovinazzi si prende la pole position dopo una battaglia tiratissima con la Toyota #8, staccata di soli 11 millesimi. Terza la Ferrari #51 di Fuoco ... formulapassion.it

Ferrari in pole alla 6 Ore di Imola con Antonio Giovinazzi Il pugliese beffa nell’ultimo giro disponibile per soli 11 millesimi la Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa, terza posizione per Fuoco alla guida della 499P #50. Quarto posto per Norman Nato (Cadillac n. - facebook.com facebook