A Catanzaro si piange la scomparsa di Nuccio Marullo, figura di spicco degli anni '60 conosciuta per il suo impegno civile. Marullo fu uno dei giovani intellettuali che fondarono il circolo Gobetti, contribuendo alla nascita di un movimento culturale e politico locale. Nel corso degli anni, ha trasformato il suo impegno anarchico in ruoli istituzionali di rilievo, lasciando un segno significativo nella storia della città.

? Cosa scoprirai Chi erano i giovani intellettuali che fondarono il circolo Gobetti?. Come ha trasformato l'impegno anarchico in ruoli istituzionali chiave?. Cosa accadeva tra i tavolini del bar Colacino negli anni Sessanta?. Quale eredità culturale lascia la scomparsa di questo pilastro catanzarese?.? In Breve Nel 1963 Marullo e i compagni Furriolo, Pristerà e Santopolo iniziarono l'impegno culturale.. Il gruppo fondò il periodico il manifesto nel 1964 presso il bar Colacino.. Marullo fu tra i cinque fondatori del circolo culturale P. Gobetti a Catanzaro.. Ha ricoperto il ruolo di Capo di Gabinetto per vent'anni con Sergio Abramo.. Il 4 aprile la scomparsa di Nuccio Marullo ha lasciato un vuoto profondo tra le strade e i ricordi di una Catanzaro che ha vissuto stagioni di intensa crescita intellettuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro piange Nuccio Marullo: l’addio all’anima civile degli anni ’60

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