Catanzaro piange il maestro Mazzitelli | l’addio a un visionario

A Catanzaro si terrà giovedì 23 aprile il funerale del pittore e insegnante Alessandro Mazzitelli. L’artista, noto per aver insegnato discipline pittoriche al Liceo Artistico statale della città calabrese, è deceduto recentemente. La cerimonia funebre si svolgerà nella sua città natale, dove la comunità si prepara a ricordare la sua figura. La morte di Mazzitelli ha suscitato cordoglio tra studenti e colleghi.

? Cosa sapere Il funerale del pittore Alessandro Mazzitelli si terrà giovedì 23 aprile a Catanzaro.. L'artista ha insegnato discipline pittoriche al Liceo Artistico statale della città calabrese.. La comunità artistica di Catanzaro si prepara a dare l’ultimo saluto ad Alessandro Mazzitelli giovedì 23 aprile alle ore 15.00 presso la Chiesa di San Pio X, in occasione di un commiato che coinvolgerà familiari, colleghi e numerosi allievi. Il maestro calabrese, figura di spicco della scena pittorica contemporanea con un percorso che ha conosciuto consensi internazionali, lascia un segno profondo nella cultura del territorio. La sua attività non...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro piange il maestro Mazzitelli: l’addio a un visionario Notizie correlate Addio al maestro Mauro Michetti: Porto Sant’Elpidio piange un pilastroLa comunità educativa di Porto Sant'Elpidio sta affrontando un momento di profondo dolore per la scomparsa di Mauro Michetti, figura centrale del... San Mauro piange il suo "maestro" di calcio: addio a William Barducci, l'uomo che ha cresciuto generazioni di giovani atletiQuattro anni in biancoazzurro, due da calciatore per concludere la carriera e altrettanti da allenatore per iniziarne un’altra.