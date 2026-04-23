A Catanzaro, il 22 aprile 2026, una donna e i suoi figli sono deceduti dopo essere caduti da una finestra. La tragedia si inserisce in un quadro in cui si registrano oltre 90.000 casi annuali di depressione post partum, evidenziando una diffusa carenza di servizi di supporto psicologico per le neomamme. La notizia ha suscitato particolare attenzione sul tema della salute mentale e delle misure di assistenza dedicate alle madri dopo il parto.

? Cosa sapere Catanzaro, 22 aprile 2026: una donna muore con i figli cadendo da una finestra.. Oltre 90mila casi annui di depressione post partum evidenziano la carenza di supporto psicologico.. Un ciuccio abbandonato è il segno del dolore a Catanzaro, dove il 22 aprile 2026 una donna si è gettata da una finestra insieme ai propri figli, tra cui un piccolo di circa 4 mesi. Questo tragico evento mette in luce una ferita che scotta e che spesso viene ignorata: la solitudine che avvolge le neomamme. Ogni anno, i dati parlano chiaro, con oltre 90mila casi registrati di depressione post partum. Non si tratta solo di statistiche, ma di vite che si spezzano nel silenzio delle mura domestiche, lontano dal calore di una rete che sappia accogliere e sostenere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Catanzaro: il dramma delle neomamme e il vuoto della cura

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