La nuova stagione turistica è alle porte | parte il tesseramento Pro loco a Santa Maria Maggiore

A Santa Maria Maggiore, la Pro loco ha avviato la campagna di tesseramento per la nuova stagione turistica. La decisione arriva dopo un’estate intensa di eventi e visite che hanno coinvolto centinaia di visitatori. Ora, cittadini e appassionati possono iscriversi per supportare le iniziative locali e promuovere il territorio. La sede dell’associazione resterà aperta ogni pomeriggio per raccogliere le adesioni. La prima riunione ufficiale si terrà a metà mese.

Si apre ufficialmente la campagna di tesseramento per la Pro loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno. L'associazione, guidata dalla presidentessa Michela Prelli, è un tassello fondamentale per il tessuto commerciale e turistico del capoluogo vigezzino e dunque è importante poter contare su quante più persone che dimostrino, con il tesseramento, il proprio sostegno. La quota associativa di 12 euro è - oltre che un contributo economico - un riconoscimento dell'operato dell'associazione di Santa Maria Maggiore, alla vigilia di una nuova stagione turistica. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Telese, al via il tesseramento 2026 della Pro Loco TelesiaÈ aperto il tesseramento 2026 della Pro Loco Telesia di Telese.

Leggi anche: Giubileo 2025, ecco tutte le date di chiusura delle Porte Sante: Santa Maria Maggiore chiude per prima

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.