Nel castello di Contignaco si svolge un’attività di prova di tiro con l’arco rivolta ai giovani. I partecipanti avranno l’opportunità di imparare a utilizzare cinque diversi tipi di archi medievali. L’evento è aperto a chi desidera provare a impugnare un vero arco sotto la supervisione di esperti del settore. La giornata mira a permettere ai giovani di conoscere più da vicino questa antica disciplina.

? Cosa scoprirai Come si impara a usare cinque tipi diversi di archi medievali?. Chi può impugnare un vero arco sotto la supervisione degli esperti?. Cosa si può fare nel castello oltre alle prove di tiro?. Perché questa sfida con la freccia aiuta a mantenere vive le tradizioni?.? In Breve Programma dalle 15:00 alle 20:00 con tre sessioni di tiro e dimostrazioni tecniche.. Bambini sopra i 7 anni usano archi veri, i più piccoli archetti con ventose.. Attività extra includono Escape Castle, caccia al tesoro e degustazioni di vini locali.. Evento organizzato dagli Arcieri di Monte Manulo presso le mura del Castello di Contignaco.. Il pomeriggio di lunedì 4 maggio 2026 trasformerà le mura del Castello di Contignaco in un campo di addestramento medievale con gli Arcieri di Monte Manulo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castello di Contignaco: prova di tiro con l’arco per tutti i giovani

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