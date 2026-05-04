Arcieri in Castello dimostrazioni di tiro con l' arco con prove per tutti

Nel castello si svolgono dimostrazioni di tiro con l'arco aperte a tutte le persone interessate, adulti e bambini. Durante l’evento, sono previste prove pratiche di tiro con l’arco per i partecipanti di ogni età. L’iniziativa mira a far conoscere questa disciplina sportiva attraverso dimostrazioni pratiche sul campo. Nessun requisito particolare è richiesto per partecipare alle prove, che sono accessibili a chiunque voglia provare questa attività.

Scopri l'Arciere che è in Te - Dimostrazioni di Tiro con l'Arco con Prove per TuttiPer Adulti e Bambini di ogni età. https:castellodicontignaco.itproductsarcieri-in-castelloArcieri in Castello: "Scopri l'Arciere che è in Te"Il Castello di Contignaco propone un pomeriggio di immersione nella.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

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