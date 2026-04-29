Castello delle Cerimonie proprietà al Comune | Ora tavolo per gestire le attività

Il Comune ha convocato un tavolo di lavoro per discutere sulla gestione delle attività presso il Castello delle Cerimonie, proprietà comunale. La decisione arriva dopo le recenti vicende che coinvolgono il Grand Hotel ‘La Sonrisa’ di Sant’Antonio Abate, noto anche come ‘Castello delle Cerimonie’ per le riprese di una popolare trasmissione televisiva dedicata alle feste di nozze. La riunione è stata programmata per affrontare le questioni relative alla gestione delle strutture e alle attività svolte all’interno dell’immobile.

Tempo di lettura: 2 minuti Svolta nella tormentata vicenda del Grand Hotel ‘La Sonrisa’ di Sant’Antonio Abate (Napoli), noto anche come ‘Castello delle Cerimonie’ per aver ospitato numerose stagioni della trasmissione di Real Time dedicata alle feste di nozze più spettacolari e trash. Due anni fa, la sentenza definitiva che stabiliva la confisca del complesso, per il reato di lottizzazione abusiva: ora, rende noto la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, negli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli è stata formalmente completata la trascrizione che certifica il passaggio di proprietà degli immobili e dei terreni al Comune.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castello delle Cerimonie, proprietà al Comune: “Ora tavolo per gestire le attività” Notizie correlate Il Castello delle Cerimonie non chiude, ma la disputa legale non è finita: cosa succede oraLa telenovela del Castello delle Cerimonie si arricchisce di un nuovo capitolo, ma ciò nonostante non è stata ancora messa la parola fine... La Sonrisa resta aperta per ora: sul “Castello delle Cerimonie” dovrà decidere il giudice ordinarioIl Tar Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso del Grand Hotel La Sonrisa per annullare la delibera di acquisizione a patrimonio del Comune... Altri aggiornamenti Il Castello delle Cerimonie ora è del comune di Sant'Antonio Abate. La sindaca: Presto lo sgomberoMa intanto resta aperto e i matrimoni vanno avanti: chiusura rinviata in attesa della sentenza del Tar sulla revoca delle licenze ... napoli.repubblica.it La Sonrisa diventa di proprietà del ComuneIl Grand Hotel La Sonrisa, noto per essere stato location del reality Il Castello delle Cerimonie, è ora di proprietà del Comune di Sant'Antonio Abate e presto sarà sgomberato. Ieri mattina, presso ... ilroma.net