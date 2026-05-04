Nei Castelli Romani, un uomo di 60 anni, ufficialmente cieco assoluto, è stato scoperto mentre guidava un veicolo e richiedeva il porto d’armi, nonostante la disabilità dichiarata. La verifica ha portato alla luce una truffa da oltre 100mila euro, svelando come un sistema di false dichiarazioni e documenti fosse rimasto attivo per anni. Il caso evidenzia un contrasto tra la condizione dichiarata e le attività svolte dall’uomo.

Un dettaglio sfuggito, quasi banale, ha fatto crollare un sistema costruito per anni. Nei Castelli Romani un uomo di 60 anni, ufficialmente “cieco assoluto”, è stato smascherato mentre conduceva una vita del tutto incompatibile con la grave disabilità dichiarata. Alla fine delle indagini, per lui è scattata la denuncia per truffa aggravata ai danni dello Stato e un sequestro di oltre 104mila euro. L’errore che ha fatto partire tutto. A far emergere il caso non è stata una segnalazione anonima o un controllo di routine, ma una contraddizione difficile da ignorare. L’uomo aveva presentato richiesta per ottenere il pass disabili per la propria auto.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Castelli romani, “cieco” per lo Stato ma guida e chiede il porto d’armi: scoperta truffa da oltre 100mila euro

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