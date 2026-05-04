Castelfranco notte di furti Cinque attività nel mirino

Nella notte tra ieri e oggi a Castelfranco Emilia si sono verificati diversi furti ai danni di cinque attività commerciali. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Le attività prese di mira sono state svaligiate durante le ore notturne, causando danni e disagi ai proprietari. Nessuna persona è rimasta ferita durante gli episodi.

Serata e nottata da dimenticare quella tra ieri e l’altro ieri a Castelfranco Emilia. Il bilancio parla infatti di ben quattro spaccate ai danni di altrettanti esercizi commerciali e di un tentativo di intrusione in un altro negozio, per un totale di ben cinque locali finiti nel mirino dei malviventi in poche ore. Tutto è iniziato poco dopo le 20 di sabato alla rosticceria "Il Tronco" di Corso Martiri. La titolare, Cristina Meteori, spiega: "In vent’anni che sono qui, è il decimo tentativo di furto o scasso. Tanto che questa volta è andata abbastanza bene perché, nel tempo, mi sono attrezzata e non lascio più nemmeno del fondo cassa. Dall’allarme, ho potuto vedere che sono entrati nel mio locale verso le 20.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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