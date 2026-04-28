La procura di Milano ha aperto un'indagine che coinvolge cinque partite e altri cinque arbitri. Le autorità giudiziarie stanno esaminando le partite e gli ufficiali di gara coinvolti, portando a una situazione di grande attenzione nel mondo del calcio. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati comunicati dettagli specifici sui reati ipotizzati o sui presunti illeciti.

Cinque partite nel mirino e altrettanti arbitri indagati nell'inchiesta condotta dalla Procura di Milano e che sta scatenando una bufera nel mondo arbitrale. Non ci sono gare di questa stagione, ma Bologna-Inter, Inter-Milan di Coppa Italia, Salernitana-Modena e Udinese-Parma dello scorso anno e Inter-Verona di due campionati fa. L'indagine è circoscritta al perimetro del mondo arbitrale. Al momento Nessun club coinvolto a partire dall'Inter per la quale, secondo l'accusa di frode sportiva mossa dalla Procura, Rocchi avrebbe scelto arbitri graditi. Oltre al designatore arbitrale, che si è autosospeso, sono indagati il suo vice Gervasoni, i colleghi Nasca, Di Vuolo e, per falsa testimonianza, Paterna, il Var che si gira dopo la famosa bussata alla vetrata e dice 'rigore'.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cinque partite nel mirino della procura e cinque arbitri

Scandalo arbitri, tutte le partite sotto accusa: il calcio trema

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"Quattro 0-0 nelle ultime cinque partite tra #Milan e #Juventus. Ieri sera una partita non bella, ritmo basso, gara bloccata. I big match in questa parte finale del campionato ci stanno deludendo" @MassimoCaputi #NonStopNews LIVE Link in Bio x.com