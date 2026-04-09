Nella notte tra il 6 e il 7 aprile, in una discoteca nella frazione Piano di Coreglia, nel comune di Coreglia Antelminelli, si sono verificati furti con strappo ai danni di tre giovani. Cinque giovani sono stati coinvolti in questa vicenda, che si è conclusa con alcune persone denunciate dalle forze dell’ordine. La vicenda ha attirato l’attenzione nella zona, dove sono ancora in corso le indagini.

Lucca, 9 aprile 2026 – Notte movimentata quella del 6 aprile in una discoteca di Coreglia Antelminelli, nella frazione Piano di Coreglia, dove si sono verificati furti con strappo ai danni di tre giovani. A finire nei guai sono cinque ragazzi provenienti dalla provincia di Genova, denunciati in stato di libertà dai Carabinieri e ritenuti responsabili, in concorso tra loro, degli episodi. Le vittime risiedono invece nei comuni di Lucca, Capannori e Gallicano. Nel corso degli accertamenti, uno degli indagati è stato anche denunciato per falsità materiale commessa da privato: era infatti in possesso di una carta d’identità elettronica manomessa, subito sequestrata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Notte di furti in discoteca, nei guai cinque giovani

Acquisti con banconote false: i commercianti denunciano, nei guai cinque giovaniAnche un minorenne fra i cinque ragazzi denunciati al culmine di un'indagine condotta dagli agenti del commissariato di polizia di Ostuni Analoghi...

Leggi anche: Il motorino rubato, l’inseguimento di notte, gli arresti: 2 giovani nei guai a Tor Sapienza

Temi più discussi: La notte di follia di alcuni ragazzini fra furti, danneggiamenti e risse; Esplosione nella notte e bancomat sventrato: colpo da film in banca alle porte di Milano; Bancomat sradicati e inseguimenti nella notte: così finisce la corsa della banda | VIDEO; Roma Pigneto, nuovo furto al Cinema Aquila: rubati i computer. Tre episodi in un anno, gesto sospetto.

Notte di furti in discoteca, nei guai cinque giovaniColpi con strappo ai danni di tre giovani a Coreglia Antelminelli. I responsabili, provenienti da Genova, individuati dai carabinieri ... lanazione.it

Furti in discoteca, 5 denunciatiUno degli indagati è stato deferito perché trovato in possesso di una carta d’identità elettronica manomessa, un altro segnalato per detenzione di sostanza stupefacente ... luccaindiretta.it

Ivan Zazzaroni torna sulla notte di Zenica e l'espulsione di Bastoni contro la Bosnia: "Vi dico una cosa: se non fosse accaduto questa sorta di linciaggio social nei confronti di Bastoni, Bastoni non avrebbe giocato contro la Bosnia. Sai perché Perché è us - facebook.com facebook

Ivan Zazzaroni torna sulla notte di Zenica e l'espulsione di #Bastoni contro la Bosnia: "Vi dico una cosa: se non fosse accaduto questa sorta di linciaggio social nei confronti di Bastoni, Bastoni non avrebbe giocato contro la Bosnia. Sai perché Perché è u x.com