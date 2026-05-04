Castelfranco il gran finale di Chiave Classica con Goldoni e Wolf-Ferrari

A Castelfranco si è conclusa la stagione di Chiave Classica con uno spettacolo dedicato a Goldoni e Wolf-Ferrari. Durante l’evento sono state presentate alcune arie musicali che erano state considerate perdute e sono state ricostruite per l’occasione. Sono stati anche eseguiti brani composti appositamente per completare l’opera originale, senza dettagli sui compositori coinvolti. La serata ha attirato un pubblico interessato alla musica e alla tradizione teatrale.

? Cosa scoprirai Come sono state ricreate le arie musicali perdute di Wolf-Ferrari?. Chi ha composto i nuovi brani per completare l'opera originale?. Cosa accadrà quando la serva Lesbina scoprirà il piano di Eugenia?. Perché la regia ha scelto l'ambientazione degli anni Trenta?.? In Breve Lo studente Matteo Libralato ha composto tre nuove arie per colmare le lacune del 1907.. Il cast include Nicola Zambon, Ginevra Brogio, Maria Viviani, Timoteo Bene Junior ed Enrico Rinaldo.. La regia di Marco Bellussi ambienta il dramma nel patio di una dimora veneta anni '30.. L'incontro con il pubblico condotto da Elena Filini inizia giovedì alle ore 19:15.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castelfranco, il gran finale di Chiave Classica con Goldoni e Wolf-Ferrari Notizie correlate Teatro del Parco di Mestre, gran finale della TOP Ten con Goldoni, il 24 aprileSi chiude giovedì 24 aprile la prima stagione TOP Ten al Teatro del Parco di Mestre, con una serata che unisce tradizione teatrale veneta, formazione... “I Quattro Rusteghi”, commedia musicale di Ermanno Wolf-Ferrari a ModenaVenerdì 20 febbraio ore 18, Sala del Ridotto (ingresso libero, via Goldoni 1): Invito all’Opera, incontro con Roberto Calabretto.