I Quattro Rusteghi commedia musicale di Ermanno Wolf-Ferrari a Modena

Venerdì 20 febbraio alle 18, nella Sala del Ridotto di Modena, si svolge un incontro con Roberto Calabretto dedicato alla commedia musicale “I Quattro Rusteghi” di Ermanno Wolf-Ferrari. L’evento, gratuito e aperto a tutti, offre l’opportunità di approfondire il lavoro del compositore e il significato della rappresentazione. La serata si concentra sull’importanza di questa opera nel panorama musicale italiano, con un focus particolare sulla sua storia e sulle interpretazioni recenti. La sala si riempirà di appassionati e curiosi interessati a scoprire i dettagli dietro alla messa in scena.

Venerdì 20 febbraio ore 18, Sala del Ridotto (ingresso libero, via Goldoni 1): Invito all’Opera, incontro con Roberto Calabretto. Venerdì 20 febbraio 2026 ore 20 – FUORI ABBONAMENTODomenica 22 febbraio 2026 ore 15.30 – FUORI ABBONAMENTO Per la Stagione Lirica del Teatro Pavarotti-Freni va in scena, fuori abbonamento, I quatro rusteghi di Ermanno Wolf-Ferrari, commedia musicale in tre atti su libretto di Giuseppe Pizzolato tratta da Goldoni. L’opera sarà interpretata dagli allievi del Corso di Alto Perfezionamento per cantanti lirici che il Teatro organizza annualmente nell’ambito dell’alta formazione della Regione Emilia-Romagna Fondo Sociale Europeo.🔗 Leggi su Modenatoday.it Wolf-Ferrari e Rota, la vena surreale dell’opera italiana nel NovecentoWolf-Ferrari e Rota sono due compositori italiani che hanno portato un tocco surreale nel mondo dell’opera nel Novecento. Leggi anche: Enrico Brignano e la commedia musicale "I 7 re di Roma" al Teatro EuropAuditorium I QUATRO RUSTEGHI - Ermanno Wolf-Ferrari | Guida all'opera Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Teatro Comunale di Modena: I quatro rusteghi il 20 e 22 febbraio 2026; ‘I quattro rusteghi’ di Ermanno Wolf-Ferrari, venerdì e domenica al Teatro Comunale di Modena; 'I quatro rusteghi' di Ermanno Wolf-Ferrari al Comunale di Modena dopo 100 anni. ‘I quattro rusteghi’ di Ermanno Wolf-Ferrari, venerdì e domenica al Teatro Comunale di ModenaPer la Stagione Lirica del Teatro Pavarotti-Freni va in scena, fuori abbonamento, I quattro rusteghi di Ermanno Wolf-Ferrari, commedia musicale in tre atti su libretto di Giuseppe Pizzolato tratta da ... sassuolo2000.it 'I quatro rusteghi' di Ermanno Wolf-Ferrari al Comunale di Modena dopo 100 anniGli allievi del corso di alto perfezionamento per cantanti lirici, nato nel 2016 attorno alla figura di Mirella Freni e oggi punto di riferimento internazionale nell'alta formazione della Regione Emil ... ansa.it #16febbraio 1760, #Venezia: per la prima volta, al teatro di S. Luca, va in scena “La Compagnia dei Selvadeghi” (I Rusteghi) di Carlo #Goldoni. Nel 1906 sarà musicata col titolo “I quattro Rusteghi” da Ermanno Wolf-Ferrari su libretto di Giuseppe Pizzolato x.com A Modena stanno facendo un appassionato lavoro con I Quatro Rusteghi! Regia di Aldo Tarabella. https://www.facebook.com/share/r/17xVzSD1Zu/ facebook