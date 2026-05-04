Castelfidardo Cuccù amareggiato | Il match riflette la stagione

Il match di Castelfidardo ha visto il giocatore Cuccù esprimere il suo disappunto, affermando che la partita rispecchia l'andamento della stagione. Durante il gioco, un errore sul cross ha avuto ripercussioni sul risultato finale. Inoltre, l'arbitro ha deciso di non concedere un rigore al Castelfidardo, decisione che ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.