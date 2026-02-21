Cuccù sprona i suoi alla vittoria contro il San Marino Il centrocampista francese Dompnier | Una partita che non possiamo sbagliare Non bisogna fare errori Castelfidardo non c’è più tempo | Serve la partita perfetta

Stefano Cuccù insiste sul fatto che il Castelfidardo deve vincere contro il San Marino, per rimanere in corsa. Il centrocampista francese Dompnier avverte: “Non possiamo commettere errori”. La squadra si prepara a giocare una partita decisiva, sapendo che anche un pareggio potrebbe non bastare. La tensione cresce in vista dell’incontro di domani, fondamentale per mantenere vive le speranze di playoff. La partita si gioca al comunale di Castelfidardo alle ore 15.

"Serve una partita perfetta" ha detto mister Stefano Cuccù. Domani contro il San Marino il Castelfidardo ha un solo obiettivo: la vittoria. Gallo e compagni dovranno sfruttare il fattore campo, in quel Mancini dove i biancoverdi hanno ottenuto l’ultima vittoria, contro il Notaresco, a fine gennaio. Serve il successo e lo sanno bene anche in campo. Hugo Dompnier (foto) all’andata non c’era contro il San Marino. Sarebbe arrivato a Castelfidardo pochi giorni dopo, in tempo per la sfida contro l’Ostiamare. In neanche quattro mesi poi si è ritagliato uno spazio importante nella squadra fidardense. Sia mister Monaco prima che Cuccù poi gli hanno affidato le chiavi del centrocampo dei fidardensi ripagando la loro fiducia sempre con buone prestazioni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Atalanta, Palladino sprona i suoi: “Tra una settimana possiamo fare due gol al Borussia”L’allenatore dell’Atalanta, Palladino, ha detto ai suoi giocatori che tra sette giorni potranno segnare due gol al Borussia Dortmund.

Openda a Sky: «Felice per il primo gol in Serie A, ma la cosa più importante è la vittoria. Dovevo prendermi del tempo per adattarmi, pensiamo a vincere partita dopo partita»Openda ha commentato il suo primo gol in Serie A, sottolineando che, pur essendo felice, l’obiettivo principale rimane la vittoria.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.