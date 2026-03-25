L’ex presidente del Castelfidardo ha commentato positivamente le recenti prestazioni della squadra, sottolineando un cambiamento nell’atmosfera del club. Ha osservato che la squadra sembra più determinata, vincendo due partite consecutive, e ha espresso fiducia nel lavoro del mister. L’attenzione ora si rivolge alla prossima sfida contro il Pomezia, che rappresenta un nuovo ostacolo.

Si respira un’aria diversa nelle ultime settimane dalle parti del Mancini. "Sembra che sia cambiata davvero l’aria - conferma l’ex presidente del Castelfidardo, Franco Baleani -. La squadra sta lottando, si sta dando da fare, ci crede di più". E vince. Nelle ultime due giornate il Castelfidardo ha colto bottino pieno. Non gli era mai capitato di vincerne due di fila in questa stagione, come di non essere più in zona retrocessione diretta (in attesa della presunta penalizzazione di 4 punti per il Chieti che potrebbe arrivare in questi giorni). Erano match da non sbagliare quelli contro Recanatese e poi tre giorni fa proprio contro il Chieti. Scontri salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Castelfidardo, l’ex presidente Baleani elogia il lavoro di mister Cuccù: "Sembra davvero essere cambiata l’aria. Non ne aveva mai vinte due di fila». "La squadra lotta, ci crede e vince». Ora lo scoglio Pomezia

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