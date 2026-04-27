A San Giovanni Teatino c' è il taxi sociale | accompagnerà i cittadini in ospedale a fare la spesa ritirare farmaci

È stato consegnato a San Giovanni Teatino un mezzo attrezzato del progetto “Taxi sociale – Un aiuto che ti accompagna”, promosso dal Nucleo volontari di protezione civile in collaborazione con i servizi sociali comunali, sostenuto da Amazon. Il veicolo, pensato per il trasporto di persone con.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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