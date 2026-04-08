Sabato 11 aprile, il Palacastello di Castel San Giovanni ospiterà l’evento WrestleRama 2026, organizzato dall’Italian Championship Wrestling. Dopo 19 anni, il wrestling torna in città con un evento che coinvolgerà atleti provenienti da diversi paesi e locali. La serata vedrà protagonisti numerosi lottatori impegnati in incontri di wrestling, attirando appassionati e curiosi della disciplina.

L’Italian Championship Wrestling riporta lo spettacolo del wrestling a Castel San Giovanni sabato 11 aprile, con l’evento WrestleRama 2026 che vedrà il Palacastello ospitare un cast di atleti internazionali e locali. Il ritorno della ICW nel Piacentino avviene dopo un’assenza che dura da ben 19 anni. L’ultimo incontro svoltosi in questa località risale al 2007, rendendo l’appuntamento di questo sabato un momento di forte impatto emotivo per gli appassionati del territorio. L’organizzazione ha scelto il Palacastello, situato in Strada della Spadina 1, per la sua modernità e capacità strutturale. Emilio Bernocchi, coordinatore dell’evento, ha sottolineato la volontà di ripartire con un livello qualitativo altissimo, puntando su una serata caratterizzata da azione e colpi di scena per il pubblico emiliano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WrestleRama 2026: il wrestling torna a Castel San Giovanni dopo 19 anni

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