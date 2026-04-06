Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato tre persone in due diverse operazioni a Artena e Segni. Le indagini hanno riguardato episodi di furto aggravato e violenze in famiglia, portando all’esecuzione dei provvedimenti cautelari. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza nelle aree coinvolte.

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno effettuato una serie di arresti significativi in distinti interventi operativi. In particolare, sono stati arrestati due cittadini albanesi, rispettivamente di 31 e 32 anni, già noti alle forze dell’ordine, che sono stati bloccati dai Carabinieri della Stazione di Artena subito dopo aver commesso un furto in un supermercato della zona. Durante la perquisizione condotta dai militari, è emerso che i due avevano già colpito in precedenza, portando a termine un altro furto ai danni di un esercizio commerciale situato a Colleferro. Il bottino totale ammonta a circa 600 euro, somma che è stata interamente recuperata e restituita alle attività commerciali colpite. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: furto aggravato e violenze in famiglia, tre persone arrestate ad Artena e Segni

Operazioni pasquali dei Carabinieri. Due albanesi arrestati ad Artena per furto in un supermercato. Un tunisino arrestato a Segni per maltrattamenti in famigliaARTENA | SEGNI – Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato tre persone in distinti interventi.

Raggirano un'anziana con la truffa del finto carabiniere a Imperia, tre persone arrestate per furtoFurto con strappo e truffa ai danni di un’anziana: queste le accuse rivolte a tre persone fermate a seguito di una rapida indagine condotta dalla...

Temi più discussi: Mi serve un faro: ricevevano gli ordini su WhatsApp e poi colpivano. Presa la coppia dei furti su commissione; Furti, rapine a aggressioni: 14 arresti tra il centro e la periferia di Roma; Cavalletti a Roma, nel bar pasticceria di viale Parioli cibi scaduti e allacci abusivi: multa, denuncia e attività sospesa; Roma: alimenti avariati e furto di elettricità, chiusa la storica pasticceria Cavalletti ai Parioli.

Roma: furto aggravato e violenze in famiglia, tre persone arrestate ad Artena e SegniNegli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato tre persone in distinti interventi. In manette sono ... agenzianova.com

Furti, rapine a aggressioni: 14 arresti tra il centro e la periferia di RomaColpi messi a segno nel tempo di un gesto, furti seriali consumati tra i veicoli in sost a e corsie dei negozi, aggressioni lampo per sottrarre oggetti e fughe costruite per dissolversi nel flusso del ... rainews.it

27esima giornata. Roma quarta in classifica con 50 punti, Juventus quinta con 46 punti, Como sesto con 45 punti. Si gioca Roma-Juventus, fino al minuto 78, i giallorossi sono avanti 3 a 1. Poi segna Boga e Gatti pareggia al 93esimo. Quel gol cambia complet facebook

La rabbia dei tifosi della #Roma sui social: "Basta partite così. Serve una rivoluzione della rosa" x.com