Cassino International Street Food
A Cassino, il centro cittadino si appresta a diventare un punto di incontro per gli amanti del cibo di strada. In piazza Labriola si svolgerà l’International Street Food, un festival itinerante riconosciuto come il principale evento italiano dedicato a questa tipologia di alimenti. La manifestazione prevede l’installazione di diversi stand con specialità provenienti da vari paesi, offrendo un’occasione per assaporare piatti di diversa provenienza.
Il centro della città si prepara a trasformarsi in una cucina internazionale "on the road". Torna a Cassino, nella cornice di Piazza Labriola, la tappa dell'International Street Food, il più importante festival itinerante d'Italia dedicato al cibo di strada di qualità. Dall'8 al 10 maggio, un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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