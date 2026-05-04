Cassina la vicenda Brasacchio | revocato l’incarico alla funzionaria comunale coinvolta nell’inchiesta Hydra

A Cassina de’ Pecchi, una funzionaria comunale coinvolta nell’inchiesta Hydra ha visto revocato il suo incarico. La decisione è stata presa dopo che la donna è stata coinvolta nel procedimento giudiziario in corso. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambito amministrativo locale, mentre le autorità competenti continuano le indagini per chiarire i fatti. La funzionaria era stata posta sotto indagine in relazione a presunti illeciti legati alla sua attività pubblica.

Cassina de’ Pecchi (Milano) – ?????? Funzionaria indagata nell’ambito dell’inchiesta Hydra, una riunione decisiva e il primo atto “di garanzia” per il Comune di Cassina: scatta la revoca dall’incarico di “Posizione organizzativa” per Rosalia Brasacchio, la dipendente comunale raggiunta nelle scorse settimane da avviso di garanzia della Direzione distrettuale antimafia. Brasacchio è indagata per detenzione a fini di spaccio con aggravante mafiosa. Dall’altra mattina, ultimata una rotazione strategica fra i funzionari, non ha più, a Cassina, il ruolo apicale di responsabile d’area, referente per servizi strategici quali segreteria, affari legali e contratti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cassina, la vicenda Brasacchio: revocato l’incarico alla funzionaria comunale coinvolta nell’inchiesta Hydra Notizie correlate Rosalia Brasacchio al centro dell’inchiesta Hydra: imbarazzo a Cassina de Pecchi. Tutti i ruoli dell’indagataMilano, 19 aprile 2026 – Assessore per cinque anni a Inzago e da tre responsabile di settore al comune di Cassina de Pecchi, l’avviso di garanzia a... Inchiesta Hydra, Rosalia Brasacchio indagata per spaccio. Chi è la consigliera comunale di Cologno Monzese, incastrata dal pentito Gioacchino AmicoCologno Monzese (Milano), 17 aprile 2026 – Rosalia Brasacchio, avvocata monzese di 48 anni e consigliera comunale di Cologno Monzese con la lista... Altri aggiornamenti Rosalia Brasacchio al centro dell’inchiesta Hydra: imbarazzo a Cassina de Pecchi. Tutti i ruoli dell’indagataMilano, 19 aprile 2026 – Assessore per cinque anni a Inzago e da tre responsabile di settore al comune di Cassina de Pecchi, l’avviso di garanzia a Rosalia Brasacchio nell’ambito dell’inchiesta Hydra ... ilgiorno.it Processo Hydra, la consigliera di Cologno Monzese Rosalia Brasacchio indagata per spaccio con aggravante mafiosaBrasacchio, avvocata e consigliera nel Comune di Cologno Monzese (Milano) risulta indagata dalla Dda di Milano con l'accusa di spaccio con l'aggravante ... fanpage.it