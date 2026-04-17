Una consigliera comunale di Cologno Monzese è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Dda di Milano nell'ambito dell'inchiesta Hydra. Si tratta di un avvocato di 48 anni, eletta con una lista civica, che è stata coinvolta nell'indagine per aver posseduto droga con l’intento di spacciare, con l'aggravante di un possibile rapporto con organizzazioni mafiose. L'indagine si basa anche alle dichiarazioni di un pentito.

Cologno Monzese (Milano), 17 aprile 2026 – Rosalia Brasacchio, avvocata monzese di 48 anni e consigliera comunale di Cologno Monzese con la lista civica " Avanti con Rocchi sindaco ", è indagata dalla Dda di Milano per detenzione a fini di spaccio di droga con l'aggravante mafiosa. Stando a quanto risulta, nella mattinata di giovedì 16 aprile, l'abitazione della donna a Cologno è stata perquisita dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano su delega dei pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, titolari dell' inchiesta Hydra sulla presunta alleanza in Lombardia tra emissari delle tre organizzazioni mafiose Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta Hydra, Rosalia Brasacchio indagata per spaccio. Chi è la consigliera comunale di Cologno Monzese, incastrata dal pentito Gioacchino Amico

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