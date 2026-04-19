Rosalia Brasacchio al centro dell’inchiesta Hydra | imbarazzo a Cassina de Pecchi Tutti i ruoli dell’indagata

Rosalia Brasacchio è al centro di un’indagine della procura, conosciuta anche come l’inchiesta Hydra. L’assessore con un passato politico locale, che ha ricoperto ruoli sia a Inzago che a Cassina de Pecchi, si trova ora coinvolta in un procedimento giudiziario. La notizia ha suscitato attenzione nella zona della Martesana, dove si contano le tappe della sua carriera pubblica e ora le implicazioni dell’indagine.

Milano, 19 aprile 2026 – Assessore per cinque anni a Inzago e da tre responsabile di settore al comune di Cassina de Pecchi, l’avviso di garanzia a Rosalia Brasacchio nell’ ambito dell’inchiesta Hydra imbarazza la Martesana. A Cassina de Pecchi da ieri tuona l’opposizione: “Si verifichino gli atti seguiti dalla funzionaria e si valuti la sospensione cautelare dal servizio ”. Nel pomeriggio, una nota della sindaca Elisa Balconi e dell’amministrazione comunale: "In campo ogni azione a tutela del nostro Comune”. Con una sottolineatura: “Gli episodi citati nulla hanno a che fare con l’attività amministrativa del comune. Che non è stato interessato da alcun atto di indagine né perquisizione ”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rosalia Brasacchio al centro dell’inchiesta Hydra: imbarazzo a Cassina de Pecchi. Tutti i ruoli dell’indagata Notizie correlate Inchiesta Hydra, Rosalia Brasacchio indagata per spaccio. Chi è la consigliera comunale di Cologno Monzese, incastrata dal pentito Gioacchino AmicoCologno Monzese (Milano), 17 aprile 2026 – Rosalia Brasacchio, avvocata monzese di 48 anni e consigliera comunale di Cologno Monzese con la lista... Processo Hydra, la consigliera di Cologno Monzese Rosalia Brasacchio indagata per spaccio con aggravante mafiosaBrasacchio, avvocata e consigliera nel Comune di Cologno Monzese (Milano) risulta indagata dalla Dda di Milano con l'accusa di spaccio con... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rosalia Brasacchio al centro dell’inchiesta Hydra: imbarazzo a Cassina de Pecchi. Tutti i ruoli dell’indagata; Cologno Monzese, la consigliera Lia Brasacchio indagata: Custodiva la droga dei clan. È la compagna del boss Giancarlo Vestiti; Hydra, indagata consigliera di Cologno Lia Brasacchio: le rivelazioni del pentito Gioacchino Amico; Inchiesta Hydra, parla il pentito Amico: intrecci tra clan e politica locale fino al Parlamento. Rosalia Brasacchio al centro dell’inchiesta Hydra: imbarazzo a Cassina de Pecchi. Tutti i ruoli dell’indagataLa sindaca del paese della Martesana, Elisa Balconi, si cautela: Tuteleremo il Comune. La responsabile dell’area servizi al cittadino è finita nel mirino dell’indagine sugli accordi tra clan mafiosi ... ilgiorno.it Indagata la consigliera Brasacchio. Il legame con l’uomo dei Senese e le partite di hashish nel suo boxIl pentito Amico accusa l’esponente della lista dell’ex sindaco di Cologno, il convivente e un condannato in Hydra: avrebbero partecipato a tre traffici di droga nel 2023. Perquisita la casa della cop ... ilgiorno.it Un nome che emerge dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e si inserisce nel quadro del processo Hydra. Rosalia Brasacchio, avvocata e consigliera comunale a Cologno Monzese, risulta indagata dalla Dda di Milano per spaccio con l’aggravant facebook