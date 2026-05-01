Rocchi intercettato al telefono mentre parla di Giorgio Schenone l'addetto agli arbitri dell’Inter

Un nuovo sviluppo nell'inchiesta della procura di Milano riguarda un intercettazione telefonica in cui si sente un soggetto parlare di Giorgio Schenone, l’addetto agli arbitri dell’Inter. Le autorità stanno analizzando le conversazioni, mentre proseguono le testimonianze e le verifiche sulle ipotesi emerse finora. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini che coinvolgono vari aspetti e figure.

L'inchiesta della procura di Milano si muove su un terreno complesso tra intercettazioni, testimonianze e ipotesi ancora da verificare. Una delle ultime fa riferimento all'intercettazione dell'ex designatore che risale al 2 aprile 2025, quando era al Meazza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Rocchi intercettato, parla di arbitri graditi o meno a un dirigente Inter Inchiesta arbitri, Rocchi intercettato cita un dirigente dell’InterNelle carte dell’inchiesta sul mondo arbitrale c’è un’intercettazione in cui, con al telefono l’ex designatore Gianluca Rocchi, si fa riferimento a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rocchi e l'arbitro gradito all'Inter: nelle intercettazioni tirato in ballo un dirigente nerazzurro; Inchiesta arbitri, Rocchi intercettato cita un dirigente dell’Inter; Repubblica - Gianluca Rocchi intercettato il 2 aprile 2025: chiamato in causa l'addetto agli arbitri dell'Inter Giorgio Schenone; Caso Rocchi, ecco l'intercettazione che può mettere nei guai il designatore. Rocchi intercettato al telefono mentre parla di Giorgio Schenone, l’addetto agli arbitri dell’InterL'inchiesta della procura di Milano si muove su un terreno complesso tra intercettazioni, testimonianze e ipotesi ancora da verificare ... fanpage.it Inchiesta arbitri, Rocchi intercettato cita un dirigente dell’InterLa sera del 2 aprile 2025 a San Siro l’ex designatore era al telefono con un suo collaboratore e citava l’addetto agli arbitri del club nerazzurro. Ecco cosa è successo. inchiesta arbitri intercettazi ... panorama.it Buongiorno Trapelano nuovi dettagli circa il caso Rocchi: secondo La Repubblica, nelle conversazioni telefoniche intercettate di Gianluca Rocchi, l'ex designatore tirerebbe in ballo un dirigente dell'Inter Si tratterebbe di Giorgio Schenone, dirigente d - facebook.com facebook Secondo Repubblica agli atti c’è un’intercettazione di #Rocchi che il 2 aprile, al telefono con un collaboratore, parla degli arbitri graditi o sgraditi all’ #Inter e tira in ballo un dirigente del club. Il riferimento è a Giorgio Schenone, addetto agli arbitri della società n x.com