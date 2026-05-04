Avvelenate con ricina in casa trovati e sequestrati 5 telefoni e un computer Procura | Indagine avanza

Durante un sopralluogo nella casa di una famiglia in provincia, la polizia scientifica ha sequestrato cinque telefoni e un computer. Nel corso delle operazioni sono stati prelevati anche alcuni documenti. La Procura ha comunicato che l’indagine sta proseguendo e che si stanno approfondendo i fatti relativi all’avvelenamento con ricina. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle persone coinvolte.

Nel sopralluogo condotto oggi dalla polizia scientifica nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella prelevati anche alcuni documenti. I dispositivi informatici saranno oggetto di perizia con acquisizione forense dei dati per chiarire eventuali contrasti familiari.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Madre e figlia avvelenate da Ricina, lunedì recupero di tutti i telefoni e pc in casa a Pietracatella per esaminarliLa polizia scientifica lunedì entrerà nella casa di Pietracatella sotto sequestro per recuperare tutti i telefoni delle vittime e gli altri... Madre e figlia avvelenate con la ricina: pc e telefoni al vaglio dei pmAGI - Morirono per un avvelenamento da ricina: si attendono novità nell'inchiesta sul caso di Antonella Di Ielsi, 50 anni e Sara Di Vita, 15 anni,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina sciolta nell'acqua, il telefono della sorella, la ricostruzione di quanto accaduto; Avvelenate dalla ricina, cosa c'è da sapere: la corsa all'ospedale, l'amico infermiere, la tossina e l'acquisizione dei cellulari; Madre e figlia avvelenate con la ricina: pc e telefoni al vaglio dei pm; Avvelenate con ricina a Campobasso, lunedì indagini su pc e telefoni delle vittime. Le ultime notizie sul caso della ricina, Gianni Di Vita oltre 4 ore in questura e il sopralluogo in casa. Cosa sappiamo finoraLa Scientifica è tornata nell’abitazione di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita per prelevare tutti i dispositivi elettronici appartenuti a madre e figlia, morte avvelenate a dicembre. I nodi da sciogli ... quotidiano.net Mamma e figlia morte in Molise, analisi su tablet, pc e ogni dispositivo elettronico delle vittimeProseguono le indagini sulla morte delle due donne di Pietracatella, avvelenate con la ricina. Per chi indaga, l'avvelenamento risale alla cena del 23 dicembre. Sopralluogo nell'abitazione ... rainews.it Avvelenate dalla ricina, cosa c'è da sapere: la corsa in ospedale, l'amico infermiere, la tossina e l'acquisizione dei cellulari x.com In Molise proseguono le indagini sulla morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina. Domani nuovo sopralluogo nella casa di Pietracatella e accertamenti su pc e telefonini. - facebook.com facebook