Caso Pierina il tablet chiave del giallo Qualcuno lo spostò dopo il delitto

Sono passati due anni e mezzo da quando una donna è stata trovata morta nel seminterrato della propria abitazione a Rimini. Un elemento centrale nelle indagini è un tablet, che sarebbe stato spostato dopo il delitto. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto in via del Ciclamino 31, ma i dettagli sul ruolo del dispositivo e le circostanze dello spostamento sono ancora al centro del caso.

Rimini, 4 maggio 2026 – Due anni e mezzo. Tanto è trascorso dalla sera in cui Pierina Paganelli è stata uccisa nel seminterrato di casa sua in via del Ciclamino 31, a Rimini. Un omicidio cruento, consumatosi in una manciata di secondi durante i quali il killer ha sferrato 29 coltellate alla pensionata 78enne. Un omicidio di cui ora, con la fase istruttoria del processo all’imputato Louis Dassilva ormai al tramonto, dopo due anni e mezzo è possibile ripercorrere tutti i tempi e le fasi. Passo dopo passo: la cronologia del giallo al completo. Il verdetto della Corte d’Assise atteso tra un mese Mentre il verdetto della Corte d’Assise sulla...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, il tablet chiave del giallo. Qualcuno lo spostò dopo il delitto Notizie correlate Leggi anche: "Tablet di Pierina spostato 3 ore dopo il delitto" Leggi anche: Caso Pierina, i sospetti di Dassilva: "Manuela copre qualcuno o se stessa". E rilancia il confronto: "Ora lo farei" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il mistero del tablet di Pierina Paganelli: Interazione umana 3 ore dopo l’omicidio; Omicidio Pierina Paganelli: il tablet toccato 3 ore dopo il delitto. Gli ultimi risvolti del caso; RIMINI: Caso Pierina, ultimi testimoni in aula, La verità è vicina | VIDEO; Giallo Pierina Paganelli: il tablet si attiva dopo l’omicidio, il telefono di Dassilva segna 7 passi. Omicidio Pierina Paganelli: il tablet acceso tre ore dopo la morte. Chi è statoUn dettaglio importante è emerso sul caso dell'omicidio Pierina Paganelli: il tablet della vittima acceso tre ore dopo la sua morte. newsmondo.it Pierina Paganelli: scontro tra Manuela e l’amica Romina | Spunta un nuovo giallo: chi ha usato il tablet?Pierina Paganelli, prosegue il processo contro Dassilva: in aula è scontro tra Manuela Bianchi e l'amica Romina Sebastiani ... ilsussidiario.net MattinaRai1. . Il caso di Pierina Paganelli. A #StorieItaliane le parole di Romina Sebastiani, l’amica confidente di Manuela Bianchi che era stata denunciata per falsa testimonianza dalla Procura. - facebook.com facebook Caso Pierina, ieri la deposizione di Romina, ma per Manuela Bianchi la testimonianza è falsa #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com