Il tablet di una donna è stato spostato circa tre ore dopo il presunto delitto. Nei momenti successivi, lo schermo si è acceso, passando in modalità interattiva a seguito di un tocco, di un sollevamento o dello spostamento della cover. Questa sequenza di eventi è stata acquisita nelle indagini come elemento di verifica dei movimenti e delle azioni dell’ultima ora precedente al ritrovamento del corpo.

Una luce nel buio. Il bagliore dello schermo del tablet che zampilla passando in modalità interattiva dopo un tocco, un sollevamento o uno scostamento della cover. "Un’azione umana", ha riassunto e indicato ieri in Corte d’Assise il maresciallo Francesco Lobefaro, ascoltato per relazionare la perizia tecnica eseguita sul dispositivo che la sera del 3 ottobre 2023 Pierina Paganelli aveva nella borsa quando è stata accoltellata a morte. Nella pancia di quel sotterraneo umido e buio in via del Ciclamino 31, circa tre ore dopo il delitto consumatosi alle 22.13, alle 1.23.18 del 4 ottobre ’23 "si è verificato il passaggio dello schermo del tablet in modalità interattiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tablet di Pierina spostato 3 ore dopo il delitto"

Pierina, la nipote ascoltata per 4 ore in aula - Ore 14 del 15/12/2025

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Omicidio Pierina Paganelli. “Il suo tablet si accese tre ore dopo la sua morte” x.com