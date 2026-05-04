Una donna è attualmente in coma farmacologico dopo aver assunto droga e aver brandito un coltello. La vicenda riguarda la moglie di un uomo in stato di incoscienza in seguito a un'intossicazione. L'episodio si è verificato in un contesto familiare e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La donna si trova sotto stretta sorveglianza medica mentre si attendono sviluppi sulle cause dell'episodio.

Serena Badia, moglie di Loris Bianchi, il fratello di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, è in coma farmacologico. Lo riporta la stampa riminese, spiegando che la donna è ricoverata a causa dell’assunzione di tre grammi di sostanza stupefacente. Sabato sarebbe entrata, visibilmente agitata, brandendo un coltello nella hall di un albergo di Riccione, prima di svenire ed essere ricoverata. Chi è Serena Badia, moglie di Loris Bianchi Serena Badia in coma farmacologico Serena Badia e le rivelazioni all'amica Valentina Pellissier Chi è Serena Badia, moglie di Loris Bianchi Serena Badia si trova dunque ricoverata in coma farmacologico.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caso Paganelli, moglie di Loris Bianchi in coma farmacologico dopo l'assunzione di droga: brandiva un coltello

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