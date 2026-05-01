Grazia a Minetti l'adozione le feste nel ranch la madre biologica scomparsa | cosa non torna nel caso

Le indagini sul caso della grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti proseguono, con particolare attenzione alle circostanze che circondano l'adozione di un minore. Recentemente, tramite Interpol, è stata inviata una richiesta di informazioni dall’Italia all’Uruguay, riguardante la procedura adottata per l’adozione, coinvolgendo anche un imprenditore. Nel frattempo, emergono dettagli sui festeggiamenti nel ranch e sulla scomparsa della madre biologica, elementi che alimentano nuove domande sulla vicenda.

Continuano le indagini sul caso della grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti. Nelle ultime ore sarebbe arrivata tramite Interpol una richiesta di informazioni dall'Italia all'Uruguay riguardante la procedura di adozione del minore da parte di Nicole Minetti e dell'imprenditore Cipriani. Accertamenti anche sulla madre biologica del bambino che risulta scomparsa da febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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