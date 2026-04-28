Durante una trasmissione televisiva, è stata menzionata una visita del ministro della giustizia nel marzo scorso in un ranch situato in Uruguay, di proprietà di Cipriani. La notizia è stata comunicata da Sigfrido Ranucci durante un intervento con Bianca Berlinguer, in cui ha citato anche il coinvolgimento di Nicole Minetti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alla ragione di quella visita o ai soggetti presenti.

Sigfrido Ranucci ha rivelato che una fonte avrebbe visto il ministro Carlo Nordio nel ranch uruguaiano di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, mentre era in corso la pratica per la grazia. Il caso si intreccia con le polemiche sull’adozione del bambino, i presunti legami con Epstein e le verifiche chieste dal Quirinale. Grazia a Nicole Minetti, nuova pista La rivelazione di Sigfrido Ranucci Il ranch in Uruguay e i presunti legami con Epstein Grazia a Nicole Minetti, nuova pista Nuove ombre sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Durante la trasmissione “È sempre Cartabianca” su Rete 4, Sigfrido Ranucci ha lanciato una rivelazione destinata ad alimentare ulteriormente il dibattito.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Grazia a Nicole Minetti, rivelazione di Sigfrido Ranucci su Nordio "al ranch di Cipriani" in Uruguay a marzo

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