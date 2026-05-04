Caso Minetti Cipriani | Le procedure d’adozione durate quattro anni Contro di noi un mare di m… Epstein? Mai stati soci

Sono in corso approfondimenti sulla richiesta di grazia presentata da Nicole Minetti, con particolare attenzione alle procedure di adozione in Uruguay insieme al suo compagno. Le indagini si concentrano sui passaggi che hanno portato alla decisione di concedere la grazia, con un'attenzione specifica alle tempistiche e ai documenti coinvolti. La vicenda riguarda anche le modalità con cui è stato adottato il bambino, e i perimetri delle procedure adottate in quel Paese.

La procura di Milano punta a chiudere rapidamente i nuovi approfondimenti sulla grazia: a che punto sono le indagini dell'Interpol e cosa emerge dalle ricostruzioni È attesa in tempi stretti la chiusura dei nuovi approfondimenti sulla grazia a Nicole Minetti, che si concentrano in particolare sulle procedure di adozione in Uruguay, insieme al compagno Giuseppe Cipriani, del bambino al centro delle ragioni umanitarie su cui si fonda il provvedimento di clemenza. La procura di Milano è in attesa delle risultanze del lavoro dell’Inperpol e, secondo quanto trapelato, sarebbe intenzionata a chiudere la pratica in due o al massimo tre settimane.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caso Minetti, Cipriani: «Le procedure d’adozione durate quattro anni. Contro di noi un mare di m… Epstein? Mai stati soci» Notizie correlate Caso Minetti, Cipriani: “Adozione regolare, 4 anni per le procedure. Diffuse notizie false. Chiederemo i danni”ROMA – “Ci abbiamo messo quasi quattro anni, per rispettare la procedura: giudici, assistenti sociali,psicologi… L’Uruguay non e’ un Paese delle... Caso Minetti, Cipriani: "Nessun inganno, io e Nicole stiamo pensando di adottare un altro bambino, mai soldi da Epstein"Intervistato, l'imprenditore veneziano smentisce le voci circolate nelle ultime settimane in un tentativo di difendere la regolarità dell'iter... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti; Minetti, la Procura uruguayana indaga sull'adozione del bimbo e sugli spostamenti della coppia; Caso Minetti, i legali consegnano le carte alla procura: Ricostruzioni false; Ecco la sentenza che ha dato il via libera all’adozione ma in Uruguay scoppia il caso Minetti. Caso Minetti, le parole del compagno CiprianiCaso Nicole Minetti, Cipriani parla ai microfoni di un importante giornale italiano svelando il rapporto con la compagna e la loro idea di adozione, affrontando anche il caso Epstein. notizie.it Caso Minetti, Cipriani: Su Nicole dette falsità per invidia, chiederemo i danni. Le squillo? Nel mio ranch feste normaliNel merito, però, il figlio del patron dell’Harry’s Bar (celebre locale di lusso a Venezia) non smentisce nulla di quanto scritto dal nostro giornale. A partire dal fatto che il bimbo adottato dalla c ... ilfattoquotidiano.it Caso #Minetti, #Ranucci fa dietrofront dopo le informazioni non verificate su #Nordio: "Mi copro capo di cenere, ma..." x.com Caso Minetti, Carofiglio: "Annullamento della grazia Ho grandi perplessità da giurista". #inonda - facebook.com facebook