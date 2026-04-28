Nicole Minetti | False ricostruzioni e le notizie diffuse su mio figlio violano i principi a tutela dei minori

Nicole Minetti ha dichiarato di aver deciso di intervenire per proteggere sé stessa, la sua famiglia e in particolare suo figlio, a causa delle notizie false e delle ricostruzioni diffuse sui media. Ha affermato che tali informazioni violano i principi a tutela dei minori e che la loro diffusione è ingiustificata. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a Milano, il 28 aprile 2026.

Milano, 28 aprile 2026 – “Ritengo doveroso intervenire per tutelare la mia persona, la mia famiglia e, soprattutto, mio figlio, gravemente esposti a una indebita e ingiustificata esposizione mediatica”. Lo afferma Nicole Minetti tramite i suoi legali, gli avvocati Emanuele Fisicaro e Antonella Calcaterra. In merito alle notizie che potrebbero mettere a rischio la grazia concessa dal Quirinale. "Sono state diffuse ricostruzioni false, gravemente lesive della mia reputazione, accompagnate dalla divulgazione di informazioni riguardanti un minore che, per legge, non avrebbero mai dovuto essere rese pubbliche, in palese violazione dei principi posti a tutela dei minori ”, aggiunge l'ex consigliera regionale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nicole Minetti: “False ricostruzioni e le notizie diffuse su mio figlio violano i principi a tutela dei minori” Notizie correlate Nicole Minetti rompe il silenzio contro il Fatto quotidiano e chiama gli avvocati. La grazia e i dubbi: «Da ora basta notizie false su di me»L’ex consigliera regionale lombarda Nicole Minetti è decisa a passare alle vie legali contro il Fatto quotidiano, accusato di aver pubblicato notizie... Minetti, 'notizie false su di me, lesa la mia reputazione'Le informazioni diffuse sono "prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione personale e familiare". Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nicole Minetti e la grazia: Notizie false su di me, lesa la mia reputazione; Minetti, il Colle chiede verifiche. Il ministero: 'Nessun neo'; Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale: Supposte falsità, acquisire informazioni. Ministero della Giustizia autorizza nuovi accertamenti; Grazia a Nicole Minetti, il caso si riapre: i dubbi del Quirinale, le verifiche urgenti e la battaglia sulle carte. Nicole Minetti: False ricostruzioni e le notizie diffuse su mio figlio violano i principi a tutela dei minoriL’ex consigliera regionale interviene in merito alle notizie trapelate in queste ora che potrebbero mettere a rischio la grazia concessa dal Quirinale ... ilgiorno.it Nicole Minetti risponde alle accuse: ricostruzioni false e lesive«Smentisco categoricamente di aver mai intrapreso contenziosi con i genitori biologici di mio figlio, che non ho mai conosciuto». A dirlo è Nicole Minetti ... gds.it Nicole Minetti: «Mai indagata in Uruguay, mio figlio curato a Boston». Meloni: «Ho fiducia in Nordio» - facebook.com facebook Sono molte le persone – donne e non solo – che si trovano in carcere, o rischiano di finirci, e hanno minori a carico, bisognosi di cura e vicinanza. Auspico che le “motivazioni umanitarie” alla base della grazia concessa a Nicole #Minetti possano essere consi x.com