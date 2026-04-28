Grazia a Minetti Nordio interviene in diretta su Rete4 per rispondere a Ranucci | Sono stato in Uruguay ma non ho mai incontrato Cipriani

Durante una puntata di Cartabianca su Rete4, il ministro della Giustizia ha chiamato in diretta per rispondere alle affermazioni del conduttore di Report, che aveva citato un viaggio in Uruguay e riferito di aver incontrato una persona collegata a un noto imprenditore. Nordio ha affermato di essere stato in Uruguay ma di non aver mai incontrato quella persona. La conversazione si è svolta nel corso della trasmissione, con il ministro che ha intervistato il conduttore e aggiunto alcuni dettagli sui suoi spostamenti.