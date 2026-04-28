Grazia a Minetti Nordio interviene in diretta su Rete4 per rispondere a Ranucci | Sono stato in Uruguay ma non ho mai incontrato Cipriani
Durante una puntata di Cartabianca su Rete4, il ministro della Giustizia ha chiamato in diretta per rispondere alle affermazioni del conduttore di Report, che aveva citato un viaggio in Uruguay e riferito di aver incontrato una persona collegata a un noto imprenditore. Nordio ha affermato di essere stato in Uruguay ma di non aver mai incontrato quella persona. La conversazione si è svolta nel corso della trasmissione, con il ministro che ha intervistato il conduttore e aggiunto alcuni dettagli sui suoi spostamenti.
L’ultimo colpo di scena di giornata arriva di sera, in diretta televisiva. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio telefona a Bianca Berlinguer per intervenire nel bel mezzo della puntata di Cartabianca, su Rete4, per rispondere alle dichiarazioni di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Cosa aveva detto il giornalista in merito all’inchiesta condotta dal Fatto? “Una fonte ha rivelato a Report che il ministro della Giustizia Carlo Nordio a marzo sarebbe stato visto in Uruguay nel ranch di Cipriani, compagno di Nicole Minetti “. Un’accusa gravissima, che se confermata cambierebbe le carte in tavola e aggiungerebbe ulteriori ombre al caso della grazia concessa all’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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