Grazia a Minetti Nordio interviene in diretta per smentire Ranucci | Sono stato in Uruguay ma non ho mai incontrato Cipriani né sono stato a casa sua

Durante una puntata di Cartabianca, il ministro della Giustizia ha chiamato in diretta per rispondere alle affermazioni del conduttore di Report, che aveva parlato di incontri e presenze in Uruguay. Nordio ha chiarito di essere stato in Uruguay, ma ha negato di aver mai incontrato una determinata persona o di essere stato nella sua abitazione. La conversazione si è svolta nel corso della trasmissione, con il ministro che ha fornito precisazioni sui suoi spostamenti.

L’ultimo colpo di scena di giornata arriva di sera, in diretta televisiva. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio telefona a Bianca Berlinguer per intervenire nel bel mezzo della puntata di Cartabianca, su Rete4, per rispondere alle dichiarazioni di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Cosa Aveva detto il giornalista? “Una fonte ha rivelato a Report che il ministro della Giustizia Carlo Nordio a marzo sarebbe stato visto in Uruguay nel ranch di Cipriani, compagno di Nicole Minetti “. Un’accusa gravissima, che se confermata cambierebbe le carte in tavola e aggiungerebbe ulteriori ombre al caso della grazia concessa all’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Minetti, Nordio interviene in diretta per smentire Ranucci: “Sono stato in Uruguay ma non ho mai incontrato Cipriani né sono stato a casa sua” Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti, quali sono i 4 sospetti sul racconto dell'adozione del bambino in UruguayCi sono alcuni elementi poco chiari nella vicenda dell’adozione del bambino in Uruguay da parte di Nicole Minetti, alla base della grazia concessa... Assalto al portavalori, il racconto del carabiniere ferito: «Sono stato colpito, ma non ho mollato e ne ho preso uno»L’adrenalina ha lasciato il posto al dolore delle contusioni, ma lo sguardo resta fiero. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dubbi sulla grazia a Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Chiarisca su possibili falsi; Il Quirinale scrive a Nordio sulla grazia a Minetti, nuove verifiche. Lei: 'Notizie false su di me'; Grazia a Minetti, Mattarella chiede conto a Nordio; Grazia a Nicole Minetti, Mattarella scrive a Nordio: Supposta falsità degli elementi, il ministero faccia verifiche urgenti. Ombre sull'adozione del bambino. Caso grazia, Minetti: Mio figlio esposto indebitamente. Meloni: Mi fido di NordioLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it Grazia a Nicole Minetti, Meloni difende Nordio: 'Manca qualcosa ma è il pg che indaga'La difesa dell'operato di Carlo Nordio è esplicita: Mi fido di lui, e ad oggi escludo l'ipotesi di dimissioni del ministro. Ed è accompagnata dal faro acceso sul resto dell'iter di grazia a Nicole ... ansa.it ANSA.it. . La premier Meloni sul caso della grazia a Nicole Minetti: "Mi fido del ministro Nordio. Ho parlato con lui ieri, escludo le dimissioni" #ANSA - facebook.com facebook Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio: “Mi fido, escludo le sue dimissioni. Le indagini le fa la magistratura, non il ministero” x.com